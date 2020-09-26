Maestro capta a un alumno acostado en plena clase virtual y su reacción se vuelve viral. (VIDEO)

Un maestro se volvió viral en las redes sociales por su reacción en plena clase virtual. El académico se encontraba dando una lección, cuando notó que un alumno estaba acostado en la cama:

¡Sebastián! ¡Pero Sebastián! ¡Yo creí que eso nada más pasaba en TikTok!

El alumno activó la cámara de su computadora por equivocación y se dejó ver recostado con un montón de cobijas encima. Cuando escuchó la voz de su profesor, desactivó la cámara y dejó únicamente su foto de perfil.

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No se quien eres Sebastian, pero soy tú. pic.twitter.com/vv7SbEcgAU — ÉPICOS TWEETS. (@EpicosTweets) September 25, 2020

El filme provocó algunas carcajadas en las plataformas digitales, pues muchos se sintieron identificados con la actitud de Sebastián:

Este profesor me alegró el día

Creo que acostados aprendemos más, ya que tenemos relajado el cuerpo y la mente

Te apoyamos desde nuestras camas

El video publicado por la cuenta Épicos Tweets alcanzó más de 1 millón de reproducciones y 85 mil ‘me gusta’. Hasta el momento, se desconoce el origen de este maestro y este estudiante; sin embargo, ya son famosos en todas las redes sociales.

Debido a la pandemia del Covid-19, los alumnos regresaron a clases de forma virtual, provocando miles de situaciones similares a la de Sebastián.

Sin embargo, otros maestros también han sufrido de estrés ante el nuevo método de enseñanza. Tal es el caso de Sara Marisa Hernández Valtierra, una profesora de psicología que explotó contra sus alumnos por no prender su cámara.

La docente también se viralizó en internet por agredir a sus alumnos y hasta fue despojada de su trabajo sin goce de sueldo.

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