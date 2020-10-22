Conoce el verdadero significado de la famosa canción ‘Aserejé' del grupo español ‘Las Ketchup’.

Millones de personas se pusieron a bailar en todo el mundo al ritmo de la canción Aserejé en el año 2002, la cual se posicionó en el número uno en ventas en más de 20 países y era cantada por el grupo Las Ketchup, agrupación originaria de la ciudad de Córdoba, España.

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La canción Aserejé era interpretada por cuatro hermanas de apellido Muñoz y durante mucho tiempo el misterio rodeó este gran tema, debido a que se desconocía por completo su significado.

Sin embargo, recientemente se ha mencionado que el misterio fue resuelto por un usuario de la plataforma de Twitter, quien habría descifrado el significado de la extraña y popular canción.

La letra de la canción original Aserejé dice lo siguiente: Aserejé, ja dejebe / tejebe tude jebere / Sebiunouba / majabi an de bugui / an de buididipí, y después de segundos de escuchar el ritmo en las consolas, las personas se paraban a bailar.

En ese tiempo se sabía que decía la letra, pero no su significado; sin embargo, parece que el misterio fue resuelto 15 años después,.

De acuerdo con la teoría difundida por un usuario, la canción hace referencia a un personaje que es el centro de la canción; un joven llamado Diego, personaje que llega a la discoteca, pero va en estado inconveniente. En el lugar pide su canción favorita.

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Voy a tomarme el trabajo de explicar el Aserejé, porque la gente piensa que no tiene sentido, y tiene un montón de sentido. Con la luna en las pupilas, y en su traje agua marina van restos de contrabando

Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada

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