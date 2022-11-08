(VIDEO) ¡Entrenando para meter goles, descontó a su papá!

Este pequeño entrena arduamente para convertirse en una estrella de futbol. Una de las formas de mejorar su téctica es entrenar a esquivar obstáculos en una caminadora. Su papá los va colocando en la máquina, mientras el conduce con el balón.

Existen varios videos de este niño por su gran habilidad. No falta mucho para que algún equipo vea sus extraordinarios dotes y llame a la puerta de su padre para contratarlo. Por ahora, ambos disfrutan ponerse a prueba con este tipo de ejercicios, disfrutando momentos divertidos en familia.