Así reaccionaron Christian Nodal y Ángela Aguilar cuando les preguntaron por la hija de Cazzu

La única verdad es que Christian Nodal ha cambiado por completo su manera de relacionarse con la prensa y eso se nota en el tipo de entrevistas que brinda de manera general. En estos momentos no se trata de huir de las cámaras y micrófonos, sino enfrentarlos y en buena medida hablar de todos los temas.

Sin embargo el fin de semana ocurrió un “incidente” con la prensa al cuestionársele sobre Inti. Allí no se sabe bien si Nodal no quiso contestar porque estaba su esposa con él, pero simplemente se mostró serio y no contestó nada. Pues allí se les insistió en dos o tres oportunidades sobre la hija de Cazzu.

¿Por qué Christian Nodal no quiso contestar sobre la hija que tiene con Cazzu?

El artista del regional mexicano tuvo una exitosa presentación en Nuevo León el fin de semana pasado. La Arena Monterrey gozó de la presentación de uno de los artistas más importantes del presente en México, donde incluso su esposa se subió a cantar en medio de la presentación. Y así como estuvieron juntos durante el concierto, regresaron juntos al hotel donde se alojaron.

Allí un grupo de seguidores y la prensa les esperaba. No se detuvieron a contestar directamente a los reporteros, pues estaban enfocados en firmarle cosas a las personas que fueron por fotos y saludos. Sin embargo, en medio del momento, los periodistas le preguntaron por Inti. Esta pregunta se la hicieron a ambos y ninguno contestó. Incluso se notó a Nodal un poco molesto y serio, pues estaba sonriente por las fotos con sus fans, pero tras dicho cuestionamiento cambió un poco su semblante.

¿Christian Nodal está enfrentando una demanda?

Aquí no se habla de un conflicto por la custodia de su hija, sino de un problema que tiene con su anterior disquera. Universal Music acusa al cantante mexicano de haber falsificado cerca de 32 firmas para documentos que los hacían socios en el pasado. Por eso, desde este lunes 19 de mayo Christian Nodal fue a la Ciudad de México para seguir con este proceso que no se ve pronto a terminar.

