¿Kalimba fue detenido? Captan al cantante en el reclusorio oriente

Kalimba es un cantante que ganó éxito por su participación en la agrupación OV7, aunque tuvo una fuerte polémica tras ser acusado de sostener relaciones íntimas con una menor de edad, además de que ha sido señalado de abuso por parte de otras mujeres y de personas que hasta han trabajado con el artista.

Hoy lunes 19 de marzo el nombre del famoso volvió a cobrar fuerza luego de que se diera a conocer que se encontraba en el Reclusorio Oriente, por lo que muchos comenzaron a sacar diversas especulaciones sobre su situación legal.

¿Kalimba fue detenido?

De acuerdo con diversas fuentes, como la revista ‘TVNotas’, el famoso acudió al Reclusorio Oriente para presentarse a la audiencia intermedia por las acusaciones de abuso en donde la víctima fue identificada como Melissa Galindo, por lo que Kalimba declaró y su defensa también presentó pruebas.

#ÚltimaHora: Kalimba se encuentra en el juzgado por el caso de Melissa Galindo, mientras que la víctima mandó a su abogada en su representación.💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/1YGxAGBVNa — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 19, 2025

Las cámaras de diversos medios de comunicación captaron al cantante llegando a este centro en compañía de su equipo de abogados, presentándose en los juzgados de lo penal luego de que el pasado abril de 2024 se le vinculó a proceso por el presunto delito de abuso sexual en contra de Melissa Galindo.

Aunque la víctima no fue vista en el lugar, sí se presentó su abogada, quien argumentó que la presencia de la también cantante no era obligatoria para esta audiencia, motivo por el que decidió no acudir.

¿Quién es Melissa Galindo?

La joven mujer es una artista que también pertenece a la industria musical y que denunció al intérprete de “Tocando Fondo” por haberla agredido de manera sexual cuando ella trabajaba para él en el 2020. Según el testimonio de Melissa, los abusos en su contra ocurrieron en una fiesta que se realizó luego de un concierto que tuvo Kalimba en Monterrey.

El artista de 42 años de edad aseguró que se encuentra tranquilo y que ha presentado las pruebas necesarias que comprobarán quién es él realmente, además de explicar que sería la segunda vez en la que esto ocurre, haciendo referencia al escándalo que protagonizó en el 2010 cuando una menor de edad lo acusó de violación, pero no hubo pruebas suficientes.