Captan en VIDEO el momento en que un hombre cayó en un nido de ratas en calles de Nueva York.

El video del momento preciso en que un hombre cayó en un nido de ratas en las calles de Nueva York se ha hecho viral en redes sociales, luego de que los internautas no dan crédito a lo que tuvo que vivir el sujeto.

De acuerdo con lo que se ha detallado de esta aterradora y asquerosa historia que involucra a decenas de roedores, el joven de 33 años cayó al nido de ratas cuando estaba a la espera del autobús.

Te puede interesar:

Una joven se lanza por túnel acuático natural y su gran aventura se vuelve viral en redes sociales. (VIDEO)

Conforme a lo que se aprecia en las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad de la zona, se ve cómo el hombre de un momento a otro se hundió bajo tierra llamando la atención de las demás personas que estaban a su alrededor.

Aunque de inmediato varios transeúntes trataron de brindarle auxilio, el hombre cayó en un nido de ratas a varios metros hacia abajo, por lo que fue difícil ayudarlo.

Ante esto, los testigos del momento llamaron a los trabajadores de emergencia para que llegaran en auxilio del joven que sufrió la ruptura de una pierna y brazo.

Según medios locales, las labores de rescate duraron más de media hora, tiempo en el que el hombre tuvo que estar “conviviendo” con los roedores que se contaban por docenas.

En algunas declaraciones que dio el hermano del hombre que cayó en un nido de ratas, refirió que intentaba no gritar por miedo de que los animales se le metieran en la boca.

Luego de lo ocurrido y gracias a los trabajos de emergencia, el sujeto fue llevado en una ambulancia a un hospital donde permanece estable desde el pasado 31 de octubre, que fue cuando cayó en un nido de ratas.

También te puede interesar:

Luchador se rompe las piernas tras sufrir aparatoso accidente arriba del cuadrilátero. (VIDEO)