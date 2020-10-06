El video del momento en que una mujer amenaza a sus vecinos con matar a su perro por haber cambiado la contraseña del WiFi se ha hecho viral en redes sociales, causando polémica entre los internautas que criticaron el actuar de la dama.

En la grabación que ya está dando la vuelta al mundo a través de TikTok, se puede ver cómo la mujer grita contra los dueños de la red de internet desde afuera de su casa.

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Con notable molestia, la enfurecida fémina aparecer en lo que parece ser la puerta principal de la propiedad de los agredidos vecinos, mientras le amenaza con matar su perro si no le dan la nueva clave del WiFi.

“Dame el WiFi. Necesito el WiFi”, gritó la mujer para después señalar a la mascota y asegurar que será “perro, muerto”.

Como no recibió una respuesta positiva de inmediato, la mujer amenaza a sus vecinos con más fuerza asegurando que tiene la manera de entrar a su casa.

“¿Quieres que lo intente de esa manera, o quieres que tu perro muera? Tengo formas de entrar y tu perro no respirará mañana”, grita la mujer en el video que consta de varias partes.

Ante esta acción, los internautas no pudieron dejar de externar su molestia contra la mujer que evidentemente se estaba robando la señal de internet de sus vecinos.

Entre los comentarios que se pueden leer en torno al caso que sucedió en Estados Unidos, resaltan aquellos que le piden a las autoridades locales que ejerzan un castigo ejemplar contra la mujer que amenaza a sus vecinos, ya que consideran que ese tipo de acciones son inadmisibles.

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