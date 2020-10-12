El pan de muerto ya se empieza a ver en varias panaderías del país como parte de los festejos del Día de Muertos que ya se avecina; sin embargo, un establecimiento de San Luis Potosí está llamando la atención por la forma en que promociona este tradicional alimento.

En redes sociales se ha hecho viral el video en el que los empleados de la panadería recrean el famoso Coffin Dance que lleva varios meses en tendencia como parte de diversos memes.

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En la grabación se pueden ver a los trabajadores llevar una caja con el nombre de la panadería en forma de ataúd, mientras la cargan en los hombros y la pasean por la calle, eso sí, los cuatro hombres llevaban puesto su cubrebocas.

Dicha acción fue para llamar la atención de quienes caminaban cerca del lugar y que se animaran a comprar el pan de muerto que tradicionalmente hace la panadería ubicada en Soledad, San Luis Potosí.



También hay espectacular

Definitivamente, los encargados de la panadería con razón social ‘La Superior’ estaban decididos a llamar la atención y lo lograron, ya que además del video que ya se ha hecho viral, también decidieron colocar un espectacular sobre su establecimiento con una foto de los ‘Dancing Pallbearers’, los hombres originales que aparecen en el video, con varios ejemplares de pan de muerto alrededor.



El video original

El popular video de Coffin Dance tuvo gran presencia en redes sociales a principios de año por la manera tan peculiar en la que aparecen y bailan unos jóvenes originarios de Ghana.

En la grabación, los hombres bailan una canción electrónica mientras llevan sobre sus hombros un féretro.

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