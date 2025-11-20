Novio se vuelve viral tras terminar hospitalizado en medio de su boda

Las redes sociales han vuelto a hacerse eco de un hecho de la vida real que se lleva todas las miradas. Sucedió en una boda celebrada en Hermosillo cuando el novio sufrió una fuerte lesión que demandó su hospitalización de urgencia.

Situaciones de la vida cotidiana circulan por las redes sociales y se convierten en virales en cuestión de minutos. Esto demuestra cómo las plataformas digitales llegan a millones de personas y cómo cierto contenido despierta el interés de los internautas.

¿Por qué fue internado el novio?

El video de lo sucedido fue compartido en TikTok por uno de los invitados a la celebración. En la cuenta @omarchpac se muestran las imágenes en donde puede apreciarse al novio tendido en el suelo y siendo asistido por personal de la Cruz Roja.

“Se partió la madre el novio”, es el título del video compartido en el que el invitado explica que el novio “se colgó de esa rama y como que se cayó”. De acuerdo con su relato, que despertó risas entre los internautas, “valió ver... Se chingó la rodilla el novio, valió v… la boda”.

¿Qué pasó con la boda?

La fuerte lesión que el novio sufrió demandó que los médicos que lo asistieron decidieran trasladarlo de urgencia a un hospital. Esta situación fue registrada en video por el invitado que se lamentó “Me estaba ambientando y valió ver...”.

La situación difundida en TikTok ha generado todo tipo de reacciones pero el humor es lo que predomina. Incluso, cuando el novio está siendo trasladado hasta la ambulancia el invitado le dice “Ya ves pa qué te casaste... Yo por eso yo no me caso”, lo que despertó una sonrisa en el herido. Además, según se confirmó, la celebración de la boda continuó sin el novio presente en el salón por lo que el invitado que grabó todo manifestó: “Bendiciones amigo, en el hospital, ojalá te recuperes”.