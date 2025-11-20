Esta es la tendencia de manicura que se impondrá para la Navidad 2025

Se aproxima la Navidad y es una celebración donde a las mujeres les gusta combinar la ropa con el peinado, el maquillaje y hasta las uñas. Es por eso que resulta necesario saber qué tendencia se impondrá en este 2025.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de ir lanzando los detalles sobre todo lo relacionado con esta época tan especial del año. Es por eso que esta tecnología no solo se ha enfocado en las tendencias sobre decoración de hogares, sino que también lo ha hecho con la manicura.

¿Qué colores de uñas serán tendencia en Navidad?

Como siempre, hay colores preferidos que tienen que ver con la decoración navideña. Los rojos burdeos y los verdes esmeralda, con acabados metálicos y brillantes están en auge, aunque también la estética minimalista se destaca en las uñas.

De todos modos, la IA remarca que los detalles en dorado harán que las uñas luzcan increíbles este año y a tono con la festividad que se celebra en la fecha. Además, Gemini confirma que se destacará como tendencia los tonos rosados, el blanco lechoso y los nude perlados.

¿Cuáles son los diseños de uñas recomendados?

Para la Navidad 2025, los diseños minimalistas con toques festivos serán tendencia. Las uñas lucirán pequeños detalles como estrellas, muérdagos y hasta copos de nieve, representando algunos de los iconos tradicionales de la Navidad.

Este tipo de diseños quedan muy bien con una base clara o una manicura francesa estilizada, destaca la IA. Por otra parte, las uñas efecto jabón con capas transparentes, pero luminosas y con destellos nacarados para darle un toque mágico serán las favoritas de muchas mujeres.

Por último, Gemini remarca que un diseño clean look con detalles dorados hará que la manicura minimalista luzca a la perfección con un outfit navideño. Esta opción es recomendable en tonos nude o rosa con líneas finas, puntos o aplicaciones doradas.