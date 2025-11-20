Gerardo Ortiz habló luego de recibir la condena en Estados Unidos y aclaró ciertos rumores

Gerardo Ortiz, reconocido cantante de narcocorridos, se volvió noticia luego de que fuese acusado por autoridades estadounidenses de haber realizado transacciones financieras con una empresa vinculada al crimen organizado.

Gerardo Ortiz - Y Me Besa (Official Video)

Personas de su entorno como José Ángel del Villar, CEO de Del Records, Luca Scalisi y Jesús Pérez Alvear, enfrentan procesos legales. Sin embargo, Ortiz logró negociar un acuerdo que le permitió evitar la prisión, permanecer tres años en libertad supervisada y enfrentar una posible multa de entre 250 mil y 1.5 millones de dólares.

¿Qué dijo Gerardo Ortiz luego de la sentencia?

Luego de que se diera a conocer la resolución judicial, el cantante rompió el silencio y se dirigió a sus seguidores para ofrecer disculpas y aclarar los rumores que circularon sobre su participación en un concierto en Aguascalientes.

“Antes que nada, ofrecerle unas disculpas a mi público por todo esto que se ha pasado. Estoy contento porque mañana sale mi nueva producción, ‘El Ejemplar’, a las cinco de la tarde. Esperamos seguir adelante”, declaró Ortiz.

Por supuesto que fue consultado por las versiones que lo vinculaban con irregularidades en el concierto.

“Se han dicho demasiadas cosas, demasiadas mentiras. Nosotros estuvimos por allá cantando en ese evento; todos lo vieron en YouTube, vieron fotos. Los fans que estuvieron presentes ese día ahí, era imposible decir que no. Ese show se hizo; estuvimos ahí en Aguascalientes y eso es todo”, aseguró.

La prensa se mostró muy insistente con las preguntas pero el cantante prefirió no expandirse más en sus declaraciones. Sin embargo, si hizo hincapié en que hay muchas mentiras que lo rodean.

“No tengo nada más que decir. ¿Hubo mentiras? Se han dicho muchas cosas, mas esa es la verdad. Nosotros estuvimos ahí cantando en este concierto, estuvimos ahí presentes, compartiéndoles un poco de nuestra música al público”,dijo.

De esta manera lo que busca Gerardo Ortiz es poder cerrar un capítulo de su carrera y enfocar la atención en su trabajo artístico.

