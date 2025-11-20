El Pueblo Mágico de Yucatán menos caluroso para visitar este invierno, según la IA

Si estás planeando un viaje por Yucatán este invierno, pero quieres escapar del calor intenso, la inteligencia artificial (IA) ya tiene su recomendación. Existe un Pueblo Mágico que se destaca por sus temperaturas más agradables y su ambiente tranquilo, de acuerdo a la plataforma, ideal para recorrer sus calles, disfrutar de su historia y conectar con la naturaleza sin sufrir el calor típico de la región.

Según la herramienta digital ChatGPT, Tekax es el lugar ideal para recorrer durante la próxima estación, dado que tiene un clima cálido subhúmedo, con una temperatura media anual de alrededor de 25,7 °C. Asimismo, este sitio también puede tener noches relativamente frescas. De hecho, se han reportado mínimas alrededor de 14 °C durante frente fríos en enero.

Esto se debe a que su altitud es poco mayor a otras zonas llanas de Yucatán (aunque no es muy alta), lo que puede contribuir a temperaturas algo más templadas.

Los sitios que debes visitar en Tekax, Yucatán

Conocido como "La sultana de la sierra", este destino tiene atractivos imperdibles para los que desean conocer a fondo este Pueblo Mágico, según el portal turístico México Desconocido. Entre ellos, destacaron:



Visitar la zona arqueológica de Chacmultún : antiguo asentamiento maya desde donde se pueden vivir atardeceres espectaculares.

: antiguo asentamiento maya desde donde se pueden vivir atardeceres espectaculares. Comer en la Cocina de Mirna: cocinera tradicional que sirve delicias como: puchero, mondongo a la andaluza, queso relleno, poc chuc empanizado, entre otros.

cocinera tradicional que sirve delicias como: puchero, mondongo a la andaluza, queso relleno, poc chuc empanizado, entre otros. Pasear por el Parque Benito Juárez y tomarte fotos con las postales icónicas de Tekax.

y tomarte fotos con las postales icónicas de Tekax. Probar los mamules: pan artesanal típico de Tekax hecho con harina, huevo, manteca y un delicioso relleno .

pan artesanal típico de Tekax hecho con harina, huevo, manteca y un delicioso relleno Visitar el mercado y sentarse a comer unos tacos en el puesto de don Us, los sirve de empanizado, salpicón, chicharrón, but negro, longaniza y mixtos.

