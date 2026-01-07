Perrito sorprende por su manera de bailar en las redes sociales: VIDEO

Este tipo de videos son los que cautivan de inmediato a miles de usuarios de la red. Y es que un perrito llegó para deslumbrar los corazones de algunos fanáticos de los animales y de la música. En la pieza audiovisual que dura menos de 30 segundos, se ve al lomito bailar de una forma natural cuando le ponen un poco de champeta, lo cual ya volvió locos a los usuarios de redes sociales.

¡Rosca de tacos de pastor! La mejor manera de festejar Día de Reyes

¿Por qué este perrito cautivó a los amantes de la champeta?

Cuando la combinación de animales y música llega, siempre pasa algo extraordinario y con mucho potencial para volverse viral. En ese sentido, este perro de raza yorkshire terrier se ganó las palmas y elogios de parte de los usuarios de las redes. Y es que tal como lo dijo el joven que grabó, lo hizo para exhibir los dotes de bailarín del animalito.

En la pieza audiovisual se percibe cómo el dueño enciende la televisión de una sala, esto para reproducir música de champeta. Ante eso, tras unos segundos donde el perrito se percata de lo que ocurre, se ve cómo el animal se acerca a la tele y comienza a bailar al ritmo tan característico de ese ritmo muy colombiano.

Con esto, en 25 segundos, los usuarios de redes quedaron en extremo satisfechos de la ternura y el sabor que irradiaba ese lomito. Por ello, muchos le han elogiado e incluso bromean con que se mueve mejor que muchos de los que van a los bailes a mostrar sus mejores pasos. Las redes argumentan que lo tiene casi de manera innata.

¿Dónde se grabó el video de este perrito bailando?

Según la información del perfil que compartió el video y de los comentarios que se ven alrededor, este perrito es de Colombia. Por ello, muchos quedaron cautivados por la manera de disfrutar la música con orígenes africanos. Y es que el joven que parece ser el dueño está en la movida de la cultura y la música champeteña, razón por la cual el animalito vive y reacciona de esa forma ante el sonido de ese ritmo característico.