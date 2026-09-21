Al Extremo: Alzheimer, confesiones y todo lo que pasó en La Granja VIP Segunda Temporada
Al Extremo presenta un recorrido por las historias, confesiones y momentos que dieron de qué hablar, desde el Alzheimer hasta lo ocurrido en La Granja VIP.
En esta emisión de Al Extremo, conoce los detalles de un reportaje sobre el impacto del Alzheimer en las familias, el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril desde Avenida Reforma y las confesiones más inesperadas de los capitalinos en “Escuchamos, pero no juzgamos”.