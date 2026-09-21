Alzheimer: cuando los recuerdos y los rostros de la familia comienzan a desvanecerse

El Alzheimer puede hacer que una persona olvide momentos importantes de su vida, la historia de su familia e incluso llegue a no reconocer los rostros de quienes más ama. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora este 20 de septiembre, Alejandra Carvajal presenta un reportaje con los testimonios de familiares que enfrentan de cerca esta enfermedad y comparten cómo ha cambiado sus vidas.