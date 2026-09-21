Tragedia en Avenida Reforma: hombre de 75 años se desvanece y pierde la vida

De acuerdo con el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril, una persona de 75 años se desvaneció sobre Avenida Reforma. Al notar que se encontraba inconsciente, se solicitó apoyo médico; sin embargo, tras valorar su estado de salud, se confirmó que había perdido la vida. Una hora después, peritos arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece sin darse a conocer.