“Escuchamos, pero no juzgamos”: capitalinos revelan sus secretos más inesperados
En Al Extremo, los capitalinos compartieron divertidas confesiones sobre situaciones que han vivido y cómo han impactado a los demás.
En la dinámica “Escuchamos, pero no juzgamos”, los capitalinos se animaron a contar algunas de las cosas que han hecho o descubierto. Entre las confesiones, un niño reveló una curiosa situación familiar: cuando a él y a su papá no les gusta la comida que prepara su mamá, terminan dándosela al perro, mientras su padre le dice con humor: “Mmm, qué rico cocinas, vieja”.