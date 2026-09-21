Al Extremo revive los momentos que marcaron la gala de eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada

En Al Extremo, Vanessa Claudio, Carlos Quirarte y Alex Garza hacen un recuento de los momentos más destacados de la gala de eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada. Desde la salida de la segunda eliminada hasta la llegada del nuevo granjero, los conductores reviven las escenas que marcaron una noche llena de tensión, emociones y grandes sorpresas.