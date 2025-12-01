Al Extremo | Programa 1 de diciembre del 2025

Revive el programa del 1 de diciembre 2025 de Al Extremo: Rahmar nos presumió unos tacos de guisado con reto extremo incluído, ‘El Diablo’ reportó el caso del hincha que murió en Tultitlán cuando se dirigía a alentar a su equipo, lo que le contaron a Jessy Portillo y mucho más. ¡Al Extremo!