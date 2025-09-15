inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 15 de septiembre del 2025

El secreto para preparar los mejores antojitos mexicanos, las precauciones que debes tomar si vas al Zócalo, los mejores gritos mexicano y mucho más.

Al Extremo
TV Azteca

Revive el programa del 15 de septiembre 2025 de Al Extremo: Rahmar compartió el secreto para preparar los mejores antojitos mexicanos, ‘El Diablo’ nos dio las precauciones que debes tomar si vas al Zócalo, Alejandra Carvajal no cuenta todo sobre la pirotecnia, y Jessy Portillo consiguió los mejores gritos mexicanos. ¡Ojo al zapateo de Kecho!

