Jorge “El Diablo Becerril” muestra cómo la afición transforma Reforma antes del partido de México contra Chequia

Jorge “El Diablo” Becerril recorrió Paseo de la Reforma para mostrar el ambiente que se vive antes del partido entre México y Chequia. Miles de aficionados comenzaron a reunirse en distintos puntos de la Ciudad de México, donde el entusiasmo, las banderas y los cánticos reflejan la ilusión de ver al Tri conseguir un resultado positivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.