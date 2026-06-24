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Jorge “El Diablo Becerril” muestra cómo la afición transforma Reforma antes del partido de México contra Chequia

Las calles de la capital se llenaron de color, cánticos y entusiasmo antes del esperado encuentro mundialista.

Jorge “El Diablo” Becerril recorrió Paseo de la Reforma para mostrar el ambiente que se vive antes del partido entre México y Chequia. Miles de aficionados comenzaron a reunirse en distintos puntos de la Ciudad de México, donde el entusiasmo, las banderas y los cánticos reflejan la ilusión de ver al Tri conseguir un resultado positivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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