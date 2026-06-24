Alejandra Carvajal muestra la fiesta mundialista antes del duelo entre México y Chequia

Alejandra Carvajal se unió a la cobertura especial previa al partido entre México y Chequia para mostrar el ambiente que rodea a la afición. Entre música, colores, cánticos y cientos de seguidores vestidos con los colores de la Selección Mexicana, en la fiesta mundialista que tomó fuerza en las inmediaciones del estadio, donde la confianza en una buena actuación de la Selección Mexicana se hizo presente desde horas antes del encuentro.

