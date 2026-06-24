¿Empate para México? Mausito sorprende con su pronóstico para el México vs. Chequia

Durante la cobertura previa al encuentro entre México y Chequia, Mausito compartió su pronóstico para el partido y aseguró que el resultado será un empate 1-1. Su predicción llamó la atención de aficionados y seguidores, quienes ya comenzaron a debatir en redes sociales si México logrará quedarse con la victoria o si el marcador terminará igualado.

