¿Empate para México? Mausito sorprende con su pronóstico para el México vs. Chequia
El famoso vidente compartió su predicción para uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.
Durante la cobertura previa al encuentro entre México y Chequia, Mausito compartió su pronóstico para el partido y aseguró que el resultado será un empate 1-1. Su predicción llamó la atención de aficionados y seguidores, quienes ya comenzaron a debatir en redes sociales si México logrará quedarse con la victoria o si el marcador terminará igualado.