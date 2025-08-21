Al Extremo | Programa 21 de agosto del 2025

Revive el programa del 21 de agosto 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ reporta el crimen por un celular en la Miguel Hidalgo, Rahmar nos presenta los mejores elotes de Xochimilco, ‘La Chicuela’ entrevistó a la Sonora Dinamita y nos mostró cómo fue la caída del cantante de Los Tigres del Norte. Además, Alejandra Carvajal nos enseñó cómo ahorrar en el regreso a clases. ¡Al Extremo!