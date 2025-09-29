Al Extremo | Programa 29 de septiembre del 2025

Revive el programa del 29 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo Becerril nos da los detalles de los que recibieron 40 plomazos en la alcaldía Álvaro Obregón, recibimos la visita de Kike Mayagoitia, octavo granjero de La Granja VIP, Jessy Portillos nos regaló hilarantes momentos y mucho más. ¡Al Extremo!