Así puedes conservar en buena forma las monedas conmemorativas de 20 pesos

Es muy cierto que cada vez la numismática tiene un público mucho más grande, pues hay muchas personas que buscan coleccionar billetes o monedas conmemorativas que tengan alguna característica en particular. Tal es el caso de una moneda de 20 pesos con la imagen de Emiliano Zapata, la cual se ha vuelto muy buscada en las plataformas de comercio electrónico.

¿Qué hace tan especial a esta moneda de 20 pesos?

Se trata de un ejemplar conmemorativo de Emiliano Zapata, el cual fue puesto en circulación en 2019. Se sabe que pertenece a la de la familia C1 del Banco de México, los materiales con los que fue hecha son una aleación bimetálica que combina el acero inoxidable al centro y una corona de bronce-aluminio. Sin embargo, muchos se han cuestionado cuál es la forma correcta de cuidar esta moneda para que mantenga un buen estado y pueda subir su valor con el paso de los años.

¿Cuál es la forma correcta de cuidar este tipo de monedas?

Por tal razón, en esta ocasión te diremos cuáles son esos detalles que se deben de cuidar para poder conservar este tipo de piezas en las mejores condiciones posibles.

No tocar directamente con las manos:

Por sorprendente que pueda llegar a parecer, el sudor y la grasa natural de la piel, la puede llegar a dañar, por lo que se recomienda moverlas usando guantes de látex o de algodón, con la finalidad de evitar manchas por la corrosión.

Mantenerla lejos de la humedad:

Los metales de los que está hecha, pueden sufrir daños cuando se encuentran en ambientes húmedos, por lo que siempre es recomendable ponerla en lugares secos para que no sufra daños. Una moneda con humedad puede perder gran parte de su valor.

Evitar limpiarla con químicos:

Siempre se debe evitar usar líquidos abrasivos para limpiarlas, estos pueden ser pulidores o quitar manchas. Estos suelen borrar los detalles con los que salen a circulación.

