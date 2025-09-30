Funan a influencer por querer pagar departamento con “colaboración” en redes

Desde hace varios años es bastante común escuchar que los influencers y creadores de contenido obtengan productos, servicios o experiencias “gratis” a cambio de hacer promoción en sus redes sociales. Esto funciona a gran y pequeña escala. Y, aunque en gran medida son las empresas quienes ofrecen las colaboraciones, a veces los mismos influencers hacen las peticiones.

En varias ocasiones se han viralizado influencers que solicitan cosas gratis a las marcas y el intercambio parece completamente desequilibrado. Hace unos días circuló la captura de un mensaje que supuestamente escribió alguien que pretendía obtener un departamento a cambio de historias en redes sociales.

Influencer pide un departamento gratis, a cambio de historias en redes sociales

En redes sociales está circulando la captura de un supuesto mensaje escrito por un influencer, quien asegura tener más de 100 mil seguidores en Instagram, 50 mil en TikTok, 20 mil en Facebook y que más de 500 personas ven sus historias en WhatsApp.

“Estoy buscando un departamentito en Querétaro, algo chiquito, de dos o una recámara”, escribió antes de detallar su propuesta a una persona que trabaja dentro de una inmobiliaria. “Si ustedes me dan un depa o duplex yo puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales, durante todo el tiempo que duraría un crédito hipotecario”.

La persona dijo que mandaba un mensaje con la propuesta, en lugar de hacer una cita con la empresa porque “no le gusta engañar a nadie”. Ofreció proporcionar link de sus redes oficiales para que la empresa viera que la propuesta era legítima, y también ofreció firmar un contrato notariado.

Como respuesta, el influencer obtuvo simplemente un signo de interrogación. Su mensaje habría sido exhibido en redes, aunque no se sabe la identidad de quien lo compartió ni de quien lo envió originalmente.

La respuesta de los usuarios de redes sociales ha sido mayoritariamente negativa hacia el supuesto influencer, argumentando que tiene la “realidad alterada” y que sería injusto que alguien recibiera con historias algo que a la gente le toma años pagar. También piden, entre burlas, que se comparta la identidad del creador de contenido para funarlo.

La creadora de contenido Lorena Goca, especializada en bienes raíces, compartió la publicación viral con sus seguidores y estimó que esta persona pasaría 20 años publicando dos historias al día para pagar su departamento. “Supongo que los promotores esperan no tardar 20 años en vender los departamentos”, escribió un seguidor. “Eso es ya no tener vergüenza”, escribió alguien más.