Al Extremo | Programa 3 de septiembre del 2025

El reporte del hombre baleado en la Miguel Hidalgo, los tacuaches patrios de Peralvillo y las recién reveladas críticas de La Granja VIP. ¡Al Extremo!

Revive el programa del 3 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril presentó lo del hombre baleado en la Miguel Hidalgo, Rahmar nos presumió unos tacuaches de suadero ‘bien’ patrios, nos visitaron las críticas de La Granja VIP y Jessy Portillo nos regaló sus mejores sonrisas.

