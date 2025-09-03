Al Extremo | Programa 3 de septiembre del 2025

Revive el programa del 3 de septiembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril presentó lo del hombre baleado en la Miguel Hidalgo, Rahmar nos presumió unos tacuaches de suadero ‘bien’ patrios, nos visitaron las críticas de La Granja VIP y Jessy Portillo nos regaló sus mejores sonrisas.