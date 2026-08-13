Exconductora de Venga La Alegría anuncia la muerte de su bebé con un desgarrador mensaje

Recientemente, la exconductora de Venga La Alegría Fin de Semana compartió un desgarrador mensaje para anunciar la pérdida de su bebé. Natalia relató que, después de años de espera, descubrió que estaba embarazada. No obstante, días después, recibió la terrible noticia de que habría tenido un embarazo químico, pérdida ocurrida en las primeras semanas de gestación.

Ahora lee: Asesinan a reconocida joven promesa del fútbol a los 23 años; esto es lo que se sabe de su fallecimiento

¿Qué se sabe sobre la triste noticia de la pérdida del bebé de Natilia, exconductora de Venga la Alegría Fin de Semana?

Recientemente, la exconductora de Venga la Alegría Fin de Semana, Natália Subtil, rompió el silencio desde sus redes sociales al hablar sobre la pérdida de su bebé debido a un embarazo químico, el cual es un tipo de aborto espontáneo que ocurre muy temprano en la gestación y poco después de la fertilización. La comunicadora compartió que la noticia "rompió el corazón" de su familia, un golpe especialmente duro debido a que llevaba años con la ilusión de volver a ser madre.

¿Qué es un embarazo químico?

Se puede comprender que un embarazo químico o bioquímico es un aborto espontáneo muy temprano, el cual ocurre antes de la quinta semana de gestación; es importante señalar que esto ocurre porque el óvulo fecundado implanta lo suficiente para producir la hormona hCG y dar positivo en una prueba, pero el desarrollo se detiene antes de verse en una ecografía.

De acuerdo con especialistas, este tipo de abortos espontáneos puede ser provocado por problemas relacionados con los cromosomas del embrión, fallas naturales en la división celular, iniciar o problemas hormonales uterinos leves de la madre, entre otros factores. No obstante, es importante acudir con un especialista para descartar problemas.