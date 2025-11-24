¡La Gala estuvo de infarto! Revive lo mejor de La Granja VIP
Kike se convirtió en el sexto eliminado y ‘El Patrón’ no pudo contener el llanto. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!
TV Azteca
Luego de que Kike Mayagoitia se convirtiera en el sexto eliminado, ‘El Patrón’ rompió en llanto por la ausencia de su amigo. ¡Ojo a la reacción de Kike tras ver el polémico video de Sergio! Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme de Al Extremo del 24 de noviembre 2025.
