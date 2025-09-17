¿Preparada para perder el glamur? ¡Sandra Itzel está lista para La Granja VIP!
¡Sandra Itzel va con todo! La cuarta granjera ha sido revelada y nos visitó para advertir que en La Granja VIP tendrá una actitud ‘todo terreno’.
Entre otras cosas, Sandra Itzel advirtió que no tiene nociones de labores de campo, por lo que se imagina que las tareas dentro de La Granja VIP serán un gran reto para ella. ¿Estará preparada para perder el glamur? ¡Así se presentó Sandra Itzel en Al Extremo!
