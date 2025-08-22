inklusion logo Sitio accesible
Calcetines, malos olores... ¿y qué más? ¿Qué situaciones ‘apagan el fuego’? ¡Checa lo que le contaron a Vanessa Claudio!

En el Consultorio Extremo de Vanessa Claudio, los conductores de Al Extremo confesaron qué situaciones les ‘apagan el fuego’. ¡Imperdible lo de Alex Garza!

¿Qué situación les ‘apaga el fuego’? Desde los calcetines hasta los olores incómodos... Revive las fuertes confesiones que los conductores de Al Extremo le hicieron a Vanessa Claudio. ¡Ojo a lo que Alex Garza reveló!

