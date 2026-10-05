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Ramaha Villegas prueba unos tacos de mixiote que conquistaron su paladar

Ramaha Villegas se lanzó a probar unos tacos de mixiote de carnero que destacan por su sabor, precio y una preparación de hasta siete horas.

En Al Extremo, Ramaha Villegas visitó un lugar donde preparan unos irresistibles tacos de mixiote de carnero, acompañados con cilantro, cebolla y piña. La carne se cocina al vapor hasta por siete horas con adobo, chile guajillo y chile morita, logrando un sabor que conquistó a Ramaha y le hizo ganar la Garantía de la Pura Sabrosura. Con tacos de apenas 20 pesos, ¡son las dos B: buenos y baratos!

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