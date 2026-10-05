Exatlón México | ¡El Equipo Rojo recuerda a Pablo! Su esfuerzo y determinación siguen inspirando al equipo tras su salida
La salida de Pablo dejó una profunda marca en el Equipo Rojo. Sus compañeros lo reconocen por su esfuerzo, entrega y determinación, lo cual los dejó motivados.
El día de ayer, Pablo tuvo que abandonar la competencia. El Equipo Rojo lo recuerda como un Atleta que tenía un gran objetivo en mente y una enorme motivación. Su entrega se convirtió en una inspiración para el Equipo Rojo.