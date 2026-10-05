Paco Arango revela las historias y milagros que inspiraron su libro “Si no crees en Dios, te doy su teléfono”

Paco Arango cuenta cómo nació su libro “Si no crees en Dios, te doy su teléfono”, inspirado en las experiencias que ha vivido durante años acompañando a niños con cáncer y a sus familias desde Fundación Aladina. A través de sus testimonios, habla de situaciones que considera milagrosas, como historias de niños que, según sus familias, habrían enviado mensajes después de fallecer, además de compartir la llamada “regla de los 8 segundos”.