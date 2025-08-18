inklusion logo Sitio accesible
Dulce, rojo, verde... ¿y qué más? ¡Tamales con años de tradición!

¿Serán los mejores de la CDMX? Rahmar se encontró unos tamales y chilaquiles en la Picacho-Ajusco de rechupete. ¡Ojo que hay opción para ‘la cruda’!

TV Azteca

¡Años de tradición! Rahmar encontró en la Picacho-Ajusco una joya culinaria. Y es que estos tamales y chilaquiles presumen ser los mejores de la CDMX, pues son de los pocos que ofrecen una opción para ‘los crudos’. ¡Garantizado por La pura sabrosura!

