El mensaje desgarrador que publicó Minnie West, hija de Amparín Serrano. “Se murieron ella y mis ganas de estar aquí"

Han pasado 3 años de la muerte de Amparín Serrano, creadora de la icónica marca Distroller y exintegrante del grupo Flans. Su hija mayor, la actriz Minnie West, hizo una publicación en conmemoración del fallecimiento, pero preocupó a sus seguidores por lo desgarrador de sus palabras.

Amparo Serrano (a quien se conocía de manera cariñosa como Amparín) murió a los 56 años el 12 de agosto de 2022. La causa de su fallecimiento fue una caída desde un balcón, según confirmó su primogénita en un podcast a finales de 2023. La empresaria es conocida internacionalmente por su marca, de donde surgió el famoso “Virgencita Plis”.

“No estoy pudiendo”, escribió Minnie West en el aniversario de la muerte de Amparín Serrano

Minnie West, de 32 años, ha protagonizado películas como “Loco Por Ella” y “Me Gusta, Pero Me Asusta”. Junto con su hermana Camila, confirmó la trágica noticia del fallecimiento de su madre. Ahora, en el tercer aniversario, hizo un desgarrador testimonio en Instagram.

La actriz publicó un video titulado “La vida después de que se muere tu mamá”, en donde relata de una manera completamente honesta cómo son sus días con la ausencia de Amparín. Su narración es intercalada con imágenes no solo de ella en la actualidad sino con su madre, de niña y de adulta. “Es despertarte y acordarte otra vez, como todos los días, de que ya no está”, dice durante el video. También menciona que las fotos y videos de su mamá ya no son recuerdos, sino “pruebas de que sí existió”.

El video se acompaña de un texto escrito por Minnie, donde muestra sin filtros su dolor. “Lo más triste de todo es esta verdad que nadie dice en voz alta: voy a pasar más años extrañándote que los que tuve para conocerte”, sentencia.

“Desde que te fuiste, no estoy viviendo. Estoy sobreviviendo. Pero cada vez me cuesta más. Cada vez siento que me estoy apagando un poco más. Y sí, lo admito: no estoy pudiendo. No me estoy acostumbrando. No estoy ‘sanando’. Estoy partiéndome todos los días, un poco más”.

En los comentarios, sus seguidores le han dedicado palabras de aliento o testimonios personales porque se identifican con lo que ella vive. Figuras públicas como Isabel Lascuráin y Carlos Rivera le mandaron mensajes de apoyo.

Además de su carrera como actriz, en los últimos años Minnie West se ha dedicado a mantener vivo el legado de su madre. Recientemente anunció el lanzamiento de Distroller Vintash, el regreso de la marca que creó Amparín Serrano.