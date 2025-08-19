Cerdos color azul neón sorprenden a cazadores: ¿por qué tienen ese tono?

La salud de las personas puede ponerse en aprietos de las maneras más inesperadas y uno de estos casos ha tenido lugar en California, Estados Unidos. Lo que para algunos pobladores y cazadores se tornaba como una práctica habitual, cazar cerdos salvajes para alimentarse pasó a convertirse en una increíble sorpresa.

Todo comenzó en marzo pasado cuando el experto en control de fauna Dan Burton se dispuso a abrir a uno de los cerdos que había capturado. La sorpresa fue enorme cuando descubrió que la carne y la grasa del animal presentaban un color azul néon, algo que jamás había visto antes.

¿Cerdos azules?

La situación no tuvo este solo reporte, sino que otros cazadores dieron aviso a las autoridades sobre otros cerdos salvajes atrapados en el condado de Monterey y que presentaban las mismas características. La situación no solo puso en alerta a los pobladores sino que llegó rápidamente a las autoridades del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW).

Wildlife including game animals such as wild pigs, bear and geese can be exposed unintentionally to anticoagulant rodenticides. Blue flesh in a wild pig alerted a wildlife trapper in Monterey County to reach out to CDFW’s Wildlife Health Lab to confirm.https://t.co/JeK8nEOjQC — California Department of Fish and Wildlife (@CaliforniaDFW) July 17, 2025

Fueron sus expertos los que difundieron los motivos por los cuales estos animales presentaban grasa y músculos de un color azul neón inimaginable. ¿La naturaleza estaba dando muestras de algo más?, ¿la salud de las personas estaba en riesgo?, eran algunas de las tantas preguntas que surgieron.

¿A qué se debe este color de los cerdos?

La primera y más contundente explicación que ofrecieron desde el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) es que los cerdos fueron capturados en cercanías a zonas agrícolas de California y que son lugares en donde se utilizan potentes rodenticidas. Estos químicos buscan controlar las plagas de ardillas y ratas.

Por lo tanto, los cerdos en cuestión seguramente comieron los cebos colocados por los productores locales o se alimentaron de algún roedor envenenado. Eso llevó a que los rodenticidas se acumularan en sus cuerpos y tiñeran su carne y grasa.

Una alerta para la salud

El azul que ahora puso en alerta a los cazadores, tiene su origen en un químico llamado difacinona. Se trata de un anticoagulante que sirve de alerta para las personas sobre la toxicidad de los pesticidas.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California advirtió que el consumo de la carne, aunque sea bien cocina, es riesgoso para la salud de las personas. Consumir estos cerdos azules podría causarles trastornos en la coagulación, letargo y hemorragias.