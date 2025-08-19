Hermana de Gala Montes anunció boda: ¿cuándo se casa la exparticipante de Tentados por la Fortuna?

Tras un fin de semana donde las redes sociales la mencionaron hasta el cansancio, su hermana también dio tema de conversación. Ante eso, algunos internautas indicaron que evidentemente hay un distanciamiento pues en un día donde Gala Montes era protagonista en un evento, su hermana anunció que habrá boda. ¿Qué pasó con las hermanas el pasado domingo?

La hermana de Gala Montes se va a casar

En un domingo bastante ajetreado para las redes sociales y los famosos influencers, La Beba Montes estaba en lo suyo y anunció vía Instagram que se casará con su pareja, Itzel Lechuga. Esto lo hicieron público (ambas en sus perfiles de esta red social) y se generó tráfico alrededor del tema. Ya confirmado el suceso, no se indicó la fecha en la que se concretará el evento.

En un evento que evidentemente fue importante para ellas, presumieron el anillo que fue dado por la participante de la temporada más reciente de Tentados por la Fortuna en un restaurante exclusivo, acompañadas de mariachi, un ramos de rosas y con adornos temática de Harry Potter. Incluso, el ya mencionado anillo se entregó en una pelota de Quidditch, deporte ficticio practicado en el universo del mago de la cicatriz en la frente.

¿Por qué causó polémica el día elegido por la hermana de Gala Montes para dar el anillo?

Aunque claramente no hay algo confirmado y en la familia siempre se habla de peleas y distanciamientos, Gala Montes fue protagonista de un gran evento ese mismo domingo. Por ello muchos indicaron que o La Beba Montes quiso aprovechar el foco mediático que tenía el apellido ese día o quiso opacar a su hermana con un anuncio tan grande como el de una boda. Sin embargo, resulta bastante extraño/anecdótico que justamente el anuncio se diera este 17 de agosto de 2025, fecha conocida por todos donde Gala era una de las figuras importantes del día.

