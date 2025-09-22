¡¿Indirecta sobre Jawy?! Teo, el sexto granjero de La Granja VIP, hizo polémicas declaraciones
El recién sexto revelado de La Granja VIP, Teo, lanzó un ‘dardito’ sobre Jawy... ¿Los veremos sacar su lado ‘animal’? ¡Checa las confesiones del granjero!
TV Azteca
César Doroteo, mejor conocido como “Teo”, fue revelado como el sexto granjero de La Granja VIP y nos visitó para contarnos que ya tiene el outfit (incorrecto) para entrar al prometedor reality. Entre otras cosas, lanzó una advertencia directa sobre su carácter... ¡y sobre Jawy! ¿Será que lo veremos sacar su lado ‘animal’?
