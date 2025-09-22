inklusion logo Sitio accesible
¡¿Indirecta sobre Jawy?! Teo, el sexto granjero de La Granja VIP, hizo polémicas declaraciones

El recién sexto revelado de La Granja VIP, Teo, lanzó un ‘dardito’ sobre Jawy... ¿Los veremos sacar su lado ‘animal’? ¡Checa las confesiones del granjero!

César Doroteo, mejor conocido como “Teo”, fue revelado como el sexto granjero de La Granja VIP y nos visitó para contarnos que ya tiene el outfit (incorrecto) para entrar al prometedor reality. Entre otras cosas, lanzó una advertencia directa sobre su carácter... ¡y sobre Jawy! ¿Será que lo veremos sacar su lado ‘animal’?

La Granja VIP
