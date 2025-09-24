Trabajador sirio se vuelve viral por odiar México y ser despedido de su trabajo

México fue, una vez más, escenario de un hecho registrado en video que generó un gran debate en las redes sociales. Un trabajador de origen sirio es el protagonista de esta historia en la que afirmó odiar a México y así se convirtió en blanco de críticas, pero además perdió su trabajo.

La realidad sobre el beso entre doña Cuquita y el misterioso hombre del video viral [VIDEO] Las redes ardieron al hacerse viral un video donde la viuda de Vicente Fernández es vista con un hombre misterioso en un concierto de Alejandro Fernández.

Las redes sociales siguen siendo el lugar en donde todo parece ocurrir en resumidos segundos. Ahora, el debate gira en torno a un trabajador del restaurante “La Vieja Habana”, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué dijo el trabajador sirio y por qué perdió su trabajo?

El video que se lleva todas las miradas fue compartido por el youtuber Damián Cervantes bajo el título “Lo que NADIE te cuenta de salir de noche”. En las imágenes se puede ver a creador de contenido junto a Georgie realizando entrevistas callejeras hasta que se encuentran con Adams.

La charla con Adams comenzó muy amable pero cambió rotundamente cuando el joven afirmó “Odio México”. El youtuber se vio muy sorprendido por esta expresión, por lo que intentó ahondar en el tema a lo que el trabajador sirio señaló que no le gusta el país pero que está aquí porque la vida lo trajo. En este punto, aclaró que se queja del trato que recibe.

¿Qué reacciones provocó el trabajador sirio?

El video rápidamente sumó visualizaciones en YouTube, pero ganó terreno en otras plataformas digitales. Los internautas mexicanos no tardaron en reaccionar y criticaron con dureza al joven sirio por sus declaraciones. Las principales críticas giraron en torno a que es “un desagradecido” por no querer al país que le ha dado trabajo y lo ha recibido.

Y aunque las críticas no se han detenido, un párrafo especial tendría la reacción de los propietarios del lugar en el que el joven trabajaba. Es que desde el restaurante “La Vieja Habana” emitieron un comunicado en redes sociales informando que lo habían despedido.

“Somos una empresa orgullosamente mexicana, comprometida con México, su cultura y su gente. Queremos dejar en claro que dichas opiniones son estrictamente personales y no reflejan en ningún momento los ideales ni valores de La Vieja Habana”, reza el comunicado del restaurante que destaca en grande “Ya corrimos al sirio”.