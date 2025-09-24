Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer bebé junto con A$AP Rocky

Qué rápido pasó el tiempo, pareciera que fue ayer cuando el mundo del espectáculo quedó sorprendido con la noticia de que Rihanna se encontraba en la espera de su tercer hijo junto al rapero A$AP Rocky. Hace un par de minutos, la intérprete de “Diamonds” anunció con bombo y tarola el nacimiento de su pequeña hija por medio de un post en Instagram que ha robado miradas y suspiros.

Así anunció Rihanna la llegada de su tercer bebé

Rihanna siempre ha sido una artista destacada por brillar con grandes éxitos, pero también por llevar su vida privada cuando así lo desea y en esta ocasión, se guardó el secreto por un par de días, ya que su tercer hijo nació el 13 de septiembre; sin embargo, hasta el día de hoy lo reveló a través de su cuenta oficial de Instagram con sus millones de seguidores.

Rocki Irish Mayers es el nombre de la pequeña y Rihanna compartió un par de fotos de sus primeros momentos con ella, luciendo más que espectacular con un ambiente tierno y amoroso. Aún no hay más detalles del nacimiento de la pequeña, pero lo que sí es seguro es que la familia de A$AP Rocky y Rihanna cada día es más grande, ¿será que se animan a tener otro bebé?