Susana Zabaleta sorprende cantando “Debí Tirar Más Fotos”: ¿se la juega con Bad Bunny?

Ya sea en los escenarios o dentro de la conversación digital, Susana Zabaleta sigue rompiendo esquemas y cautivando a los fans. Esta vez, la soprano sorprendió a su comunidad de seguidores al interpretar muy a su manera su versión del éxito “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny. De acuerdo con lo que se puede observar, esta versión salió a luz durante el programa Songbook, dondé Zabaleta reveló que había elegido ese tema por sugerencia de su pareja, Ricardo.

El contexto previo al inolvidable momento musical

Lo que podría ser una realidad es que Zabaleta se ha caracterizado por su excentricidad musical, la cual ahora toma otra dimensión, pues con esta versión, logra mezclar su talento con lo urbano, dando toda una muestra de que las canciones pueden interpretarse dentro de otros géneros.

Este gesto artístico que para muchos es un homenaje y muestra de compañerismo dentro del gremio musical, llega justo en medio de la controversia que rodea a Bad Bunny, quien se ha visto dentro de la polémica al enfrentar una demanda millonaria por parte del dueño de casa original de “La Casita”, utilizada en sus conciertos y cortometrajes.

El poder de reinventarse

Este gesto creativo demuestra cómo Susana Zabaleta para Al interpretar “Debí Tirar Más Fotos”, no solo abrazó una canción que pertenece al mundo urbano, sino que la hizo accesible a su estilo y esencia, dando muestra de su talento.