César Doroteo habla de Adame y Alberto del Río en La Granja VIP: “Quiero salir vivo”

César Doroteo, nuestro adorado “Teo” que cambiará la creación de contenido por las botas y el overol , dejó clara su actitud con Alfredo Adame y Alberto del Río “El Patrón” en La Granja VIP: ¡tal vez al “Golden boy” sí le lanzaría algún reclamo, pero con el campeón de la WWE prefiere tomar distancia!

¿Qué dijo César Doroteo de un posible pleito con Alfredo Adame y Alberto del Río en La Granja VIP?

En un divertido video en vivo que “Teo” protagonizó con Mallezaa para calentar los ánimos previo al esperado estreno de La Granja VIP , el youtuber e influencer aceptó que sí podría lanzarle algún reclamo a Alfredo Adame, sobre todo si el “Golden boy” empieza a decirle groserías.

“Mmmmm, no sé (si podría haber polémicas con Adame) puede ser que sí, nada más que no sea grosero conmigo, si veo que hay algo fuera de lugar puede ser que yo le diga antes de que se me adelanten”, consideró César Doroteo.

Sin embargo, con “El Patrón” nuestro adorable youtuber decidió marcar su distancia desde ya en el corral: ¡sabe que la celebridad -que por cierto se identificó con el león - es un luchador profesional, es fuerte, incontrolable y que más vale llevársela tranqui con él, cero pleitos!

"¡Por supuesto que no! (me pondría al ‘tú por tú' con Alberto del Río), quiero salir vivo y quiero ganar y compartir con mis seres queridos (…) o sea, ¡prefiero pagar la multa por salirme que tener que enfrentar a ese señor! Con todo respeto, claro”, explicó.

Para César Doroteo, quien por cierto estaba muerto de la risa ante la posibilidad de retar al luchador de la WWE, es mejor sólo ver desde lejos cualquier pelea que involucre a “El Patrón”... ¡todos lo entendemos perfectamente!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como ves, resultará muy difícil ver peleas entre César Doroteo y “El Patrón” en La Granja VIP, aunque el trabajo duro, el encierro y los retos podrían desquiciarlos a ambos en cuestión de días: ¡no te pierdas el estreno de este reality show este 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO!