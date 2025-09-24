Alumno protagoniza video viral tras ponerle laxante a la comida de sus compañeros

Aunque no se precisó en qué colegio ocurrió, un video que está recorriendo las redes sociales muestra a decenas de estudiantes de una escuela de Estados Unidos padeciendo los efectos de un laxante. Todo se debió a una venganza orquestada por un alumno.

Las imágenes como las de este video son muy comunes en las redes sociales. La masividad de estas plataformas permite que distintos hechos cobren trascendencia internacional y también desconozcan del paso del tiempo.

¿Qué sucedió en esta escuela?

En la red social X es en donde principalmente está circulando un video en el que se muestra a un grupo de jóvenes vomitando y con diarrea. Se trata de escenas de verdadero caos que han revolucionado a los internautas que se preguntan qué pasó.

Un alumno puso laxante en la comida de todos sus compañeros de colegio como parte de una venganza. pic.twitter.com/DcTcYPyG0S — xxx (@taltalivan) September 24, 2025

Según señalan las publicaciones que contienen este video, se trataría de una venganza que fue ideada por un alumno que era víctima de bullying. Por lo tanto, el efecto del laxante en los demás estudiantes parece que fue caótico al punto que se observa a una docente impactada y sin saber muy bien qué hacer ante la situación.

¿Fue un acto de vengan lo del laxante?

Las redes sociales no dejan de difundir el video en cuestión, pero a medida que pasan los minutos se van conociendo algunas particularidades. Es que, en primer lugar, fueron los propios internautas los que precisaron que no se trataba de un hecho real y que las imágenes no son de este año.

Lo cierto es que el video que tanto revuelo ha causado pertenece a una estrategia con la que se promocionó la segunda temporada de la serie “American Vandal” que pudo verse en una popular plataforma de streaming. Sin embargo, aunque los mensajes aclarando esto se han multiplicado, son más las personas que siguen compartiendo el video y afirmando que se trata de una venganza a gran escala.