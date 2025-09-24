Confirman la muerte del conductor Fernando Delfino

Una vez más, el ambiente del espectáculo de Latinoamérica se ha hundido en una jornada de duelo tras la confirmación de la muerte del conductor televisivo Fernando Delfino. La triste noticia la dieron a conocer sus compañeros y ahora las redes se inundan con mensajes de dolor.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Fernando Delfino tenía 54 años de edad y era oriundo de Venezuela. Su muerte ha sorprendido a quienes formaban parte de su familia, eran compañeros de trabajo y seguían al también arquitecto en redes sociales.

¿Cómo se conoció la muerte de Fernando Delfino?

La muerte de Fernando Delfino se produjo durante la madrugada de este martes 23 de septiembre. Horas después, la triste noticia era difundida por sus compañeros de trabajo de los medios de comunicación en que se desempeñaba.

Una de las encargadas de dar a conocer su fallecimiento fue la periodista Mariela Celis quien lo hizo en vivo. Además, la comunicadora se expresó en redes sociales señalando: “Me acabo de enterar de la lamentable noticia del fallecimiento de Fernando Delfino, mis condolencias a todos sus familiares y amigos”.

¿De qué murió Fernando Delfino?

A medida que las horas pasaron, los detalles de la muerte de Fernando Delfino se fueron conociendo. Según se precisó, el conductor conducía su vehículo cuando se descompensó al sufrir un problema de salud.

El locutor tuvo que ser internado de urgencia y sufrió una convulsión que fue provocada por una isquemia. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, lamentablemente Fernando Delfino murió dejando un profundo vacío en quienes compartieron tiempo junto a él.

Las redes sociales se han inundado con fotografías suyas y comentarios que resaltan la calidad de persona que Fernando Delfino era. “Un hombre elegante, sibarita, de carácter fuerte, con un humor negro que me encantaba y compartíamos, pero con un gran corazón, sin duda es una gran pérdida para quienes lo conocimos y para el mundo del espectáculo”, expresó su compañera Mariela Celis.

