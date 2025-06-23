¡Un ataque la dejó sin vida! Esto sucedió en el barrio bravo de Tepito

Después presentar las insólitas imágenes de los estragos que dejó la lluvia en el Estado de México, ‘El Diablo’ Becerril reporta que una mujer murió en Tepito luego de recibir un ataque. Según los vecinos, escucharon detonaciones cerca del metro Lagunilla. Familiares reconocieron a la víctima y las autoridades ya buscan a los responsables.