¡Desde Sinaloa a la CDMX!: El mejor CEVICHE de Tlalnepantla

El Pescador Sinaloense es un lugar de mariscos ubicado en Tlalnepantla, tiene con un menú delicioso y variado pues cuenta con ceviches, molcajetes mar y tierra, hasta un buen pescado zarandeado. El lugar posee una variedad de hasta 60 platillos. El filete guachinango de 3 kilos es uno de los favoritos de los clientes.