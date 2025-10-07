VIDEO: Captan a bruja que se roba niños en el Estado de México

Un gran temor y preocupación se desató luego dequeen medio de una investigación paranormal, se capturara la imagen de una bruja roba niños.

La leyenda de la bruja del árbol por Alejandra Carvajal [VIDEO] Alejandra Carvajal nos cuenta una leyenda llena de miedo que te dejará con los pelos de punta ¡La leyenda de la bruja del árbol?

Las imágenes fueron tomadas por la serie documental de History Channel Latinoamérica, “Inexplicable Latinoamérica”.Antonio Samudio, investigador, afirmó que junto a su equipo obtuvieron en el 2006 la primera evidencia en video de una Tlahuelpuchi, la aterradora “bruja vampiro” del folclore mexicano, conocida por atacar a bebés.

El capítulo de la serie, se llamó “Rituales Brujas Tlahuelpuchi”, y las imágenes fueron captadas en la noche del29 al 30 de abril de 2006, una fecha cargada de simbolismo místico. El investigador dio a conocer cómo él junto a sus colaboradores, tuvieron que confrontar a la figura enigmática que parecía estar haciendo un ritual en la zona donde fue captada.

¿La bruja robaba niños para matarlos?

Las dudas comenzaron a surgir cuando en México hubo una epidemia que tuvo como consecuencia la muerte de decenas de bebés. La causa de la muerte para todos ellos fue un ahogamiento.

Sin embargo, las madres de las víctimas manifestaban que los pequeños habían sido mordidos por brujas por lo que los investigadores paranormales pusieron énfasis en la investigación.

De acuerdo a las informaciones oficiale del registro civil, fueron 9 niños los que murieron y el mayor de ellos no tenía más de cuatro meses. En cuanto a la más pequeña que murió, tenía horas de vida.

Las muertes fueron descritas como “lesiones de bruja”, “mordidas de bruja” o “maleada por la bruja”, de acuerdo con el documental Inexplicable Latinoamérica de History.

¿Qué se sabe de la bruja Tlahuelpuchi captada en México?

De acuerdo a lo que se puede ver en los videos que son parte de la investigación, la bruja viste con pieles y objetos colgantes. Al momento de ser captada estaba por iniciar una danza ritual.

Samudio junto a su equipo, se enfocaron en la cara de la figura por lo que se pueden ver sus ojos brillantes pero anómalos. La bruja observó a la cámara directamente.

🧙 La "Bruja" que pudo ser filmada en el #EstadoDeMéxico por el investigador Antonio Zamudio y transmitido como evidencia en History Channel 😱#Expedientes #Misterio pic.twitter.com/O2URBT083A — Nelson Valdez (@nelvaldez) October 7, 2025

“La computadora detecta movimiento. Nosotros vemos a una persona, pero no era normal. Si fuese una mujer u hombre, pues tenía una altura de más de dos metros, pero traía una indumentaria como atuendos de ritual. Monta en una posición, empieza a danzar. Yo le dije a los investigadores que cierren el rostro. Algo curioso, los ojos le brillaban. Lo que vimos, fue su rostro deformándose. Mi decisión fue creer que era una persona haciendo rituales, no quería quedarme con la duda, me fui con mis investigadores, tratamos de cercarla y desapareció. Como investigador, ya te la sabes que presenciaste algo”.

Esto no es todo ya que los investigadores manifestaron que el rostro de la bruja se fue deformando. Cuando intentaron acorralarla para una captura pues el ente decidió desaparecer.

Por último el equipo de investigación, encontró ropa desgarrada con un olor putrefacto, mechones de pelo con sangre, así como algo que describió como un “bastón ritual”.

La leyenda de la Tlahuelpuchi, nos dice que es un ser que, según el mito, es la responsable de sustraer la sangre de recién nacidos no bautizados en la región.

Su existencia ha sido históricamente la explicación popular para las muertes de cuna en Tlaxcala y el Estado de México, sigue fascinando al público.

