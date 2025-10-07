Cómo conseguir boletos para el Festival Multiverso 2025: habrá conciertos de Yeri Mua, Grupo Firme y Belanova

El Festival Multiverso 2025 se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en el Estadio GNP Seguros y promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año. Artistas como Belanova, Grupo Firme, CD9, Gabito Ballesteros, Piso 21, La Adictiva y Yeri Mua ya están confirmados para encender el escenario. Y lo mejor de todo: los boletos son gratis. Sin embargo, muchos todavía se preguntan cómo y dónde conseguirlos.

Para este evento masivo no se debe hacer un proceso convencional de compra en línea. El acceso se obtiene únicamente mediante dinámicas en redes sociales y transmisiones en vivo, lo que ha generado cientos de comentarios entre los fans que buscan asegurar su entrada.

¿Dónde se consiguen los boletos del Festival Multiverso?

El acceso al Festival Multiverso se realiza exclusivamente mediante las “Horas Multiverso”, transmisiones en vivo organizadas por los conductores de Exa, La Mejor FM y Los 40.

Estas transmisiones se llevan a cabo los lunes, miércoles y viernes a las 4:30 p. m. en la cuenta oficial de Facebook de Multiverso y en las estaciones aliadas. Durante estos espacios se anuncian los pasos para registrarse y ganar boletos.

Así lo confirmaron usuarios en Instagram que han estado atentos a las dinámicas. Una fan preguntó: “¿Dónde me registro y cuánto cuesta?”, y otra le respondió: “Sin costo, checa la Hora Multiverso en Facebook lunes, miércoles, viernes a las 16:30”.

¿Qué artistas están confirmados para el Festival Multiverso 2025?

El lineup del Festival Multiverso 2025 está generando conversación. Según el portal oficial del festival, los primeros artistas confirmados son:



Belanova

Grupo Firme

CD9

Gabito Ballesteros

Piso 21

Luis R. Conriquez

Los Caligaris

Gerardo Ortiz

Víctor García

La Adictiva

Picus

Yeri Mua

Instagram/lamejormx Los boletos para la edición 2025 del Festival Multiverso son gratis

Además de conciertos, el festival promete experiencias interactivas del organizador principal del evento. Asimismo, habrá más cantantes y grupos sorpresa que anunciarán conforme se acerque la fecha del evento.

La edición 2025 del Festival Multiverso no solo destaca por su cartel explosivo, sino por acercar la música a miles de personas sin costo alguno. Si quieres vivir esta experiencia única, mantente pendiente de las transmisiones oficiales y redes aliadas: ahí está la única puerta de entrada al evento.